Le Département revient au sein du SMMAG, le syndicat qui organise les transports dans le Sud Isère

C'est un retour très symbolique qui a été officialisé ce mardi : le Département de l'Isère revient au SMMAG, le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise, qu'il avait quitté à sa création en janvier 2020 à cause de problèmes de statuts et d'incompréhension avec les élus de l'époque.

"La confiance est revenue", s'est réjoui le président du Département Jean-Pierre Barbier au moment d'officialiser son retour au sein du SMMAG qui organise les transports dans l'agglomération grenobloise, le Grésivaudan et le Pays Voironnais.

Une manière d'évoquer sans s'attarder ce qui a conduit le conseil départemental à se retirer du syndicat en janvier 2020 quand le SMTC (syndicat mixte des transports en commun) est devenu SMMAG (syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise) : il s'agissait à la fois de se mettre en conformité avec la loi NOTRe (loi Nouvelle Organisation des Territoires de la République du 7 août 2015) et d'un problème d'incompréhension avec les élus en place de l'époque.

Des statuts "rénovés" pour permettre le retour du Département au SMMAG

Mais il n'y avait pas l'ombre d'un différent entre les élus présents ce mardi pour accueillir de nouveau le Département : Christophe Ferrari, président de la Métropole de Grenoble, Bruno Cattin, président du Pays Voironnais, Henri Baile, président du Grésivaudan et Sylvain Laval, le président du SMMAG.

Pour permettre son retour, les statuts du syndicat ont été "rénovés" et une convention va être signée ce jeudi au cours d'un conseil syndical extraordinaire. Concrètement, le Département va continuer à rembourser la dette de l'ex-SMTC à hauteur de 15 millions par an. Il va participer au budget du syndicat à hauteur de 4 millions par an, et financer une partie des projets de parkings relais, pôles d'échanges multimodaux autour des gares, voies de bus dédiées, ou pistes cyclables, lancés par le SMMAG à hauteur de 50 millions d'euros.

Un retour qui permet une stabilité dans le fonctionnement de SMMAG

Le président du SMMAG Sylvain Laval a salué ce retour qui apporte une vraie bouffée d'oxygène au syndicat : "C'est un jour important de confortement de la présence du Département. Cela va nous permettre d'avoir une stabilité dans le fonctionnement de notre syndicat et surtout d'avoir un soutien sur les projets que nous menons, à la fois sur le plan de la dynamique territoriale, mais aussi sur le plan financier".

