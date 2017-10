Le département de Vaucluse veut connaître les endroits les plus bruyants sur ses routes

Le département de Vaucluse lance une étude pour identifier les points noirs au niveau du bruit en bordure de ses routes.

Le département de Vaucluse veut lutter contre les nuisances sonores. Une consultation publique est lancée à partir de ce lundi (et jusqu'au 18 décembre).

Il s'agit de recueillir un maximum d’informations pour connaitre les points noirs en Vaucluse : les communes les plus bruyantes à cause des routes. Cette consultation s’inscrit dans le cadre du projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement.

Le département a déjà établi une carte avec les communes impactées par les nuisances sonores. 40 communes sont déjà identifiées comme bruyantes en Vaucluse.

"Identifier les endroits où il y a le plus de bruit et le plus de personnes touchées par le bruit pour savoir où intervenir en priorité" - Stéphane Sangouard, conseil départemental

"On commence à parler de point noir bruit aux alentours de 65-70 dB sur les secteurs d'Avignon, Le Pontet, Sorgues, Carpentras, Orange, les grands axes où il y a de la circulation", précise Stéphane Sangouard, directeur des interventions et de la sécurité routière pour le département. Il s'agit d'"identifier les endroits où il y a le plus de bruit et le plus de personnes touchées par le bruit pour savoir où intervenir en priorité : limiter la vitesse (...), travailler sur les enrobés, quand on la place mettre des écrans anti-bruit".

Le village de Châteauneuf-de-Gadagne est traversé par la D901 qui serpente sur la colline. Ce n'est pas la plus empruntée, mais les nuisances sonores sont quotidiennes : "Quand on est sur la terrasse, on ne s'entend pas parler", précise Chantal, au comptoir de son bar-tabac. A l'intérieur, double-vitrage, mais ça ne suffit pas : "On entend beaucoup les camions passer, les motos... C'est fatigant".

"C'est fatigant" - Chantal tient le bar-tabac

Plus bas, Michel et Martine souhaitent la mise en place de ralentisseurs : "On aimerait un aménagement, quand les camions arrivent à 60-70 km/h, ce n'est pas la même chose que quand ils arrivent à 30 à l'heure."