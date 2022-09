Le Département de l'Isère annonce un calendrier pour les travaux du pont de Brignoud : début en septembre

Objectif : faire rouler des véhicules légers d'ici à la fin de l'année. "Sous réserve d'éventuels aléas". C'était déjà l'objectif annoncé avant l'été. Mais cette fois, le département de l'Isère précise le calendrier des travaux qui auront lieu sur le site du pont de Brignoud. Ils commenceront en septembre, d'ici la fin du mois, et devront permettre à cet axe routier majeur de la vallée du Grésivaudan d'accueillir de nouveau des voitures par exemple, dans les deux sens de circulation.

Aujourd'hui, seuls les vélos et les piétons peuvent l'emprunter

Aujourd'hui, la circulation n'est plus possible depuis l'incendie criminel du printemps dernier. Dans la nuit du 4 au 5 avril, les câbles électriques situés sous le pont ont été incendiés. Un incendie d'une telle ampleur qu'il avait fragilisé la structure même du pont. Depuis, les habitants du secteur sont contraints à des trajets bien plus longs, les riverains et les commerçants ont noté des changements d'habitude et des baisses de chiffres d'affaire. Bref, beaucoup de perturbations dans la vie quotidienne.

Premiers travaux : un million d'euros

Avec un million d'euros à sa charge, le département fait donc le choix d'investir rapidement pour une réouverture au plus vite aux véhicules légers. Quand on dit "léger", ce sont les voitures et les petites camionnettes de moins de 3,5 tonnes. Pour renforcer le tablier du pont, il y aura donc un maillage métallique de 5m de large, sur lequel les véhicules pourront rouler.

Platelage, portiques et... projet de nouveau pont

L'installation de ce maillage s'appelle la technique de "platelage", une structure légère qui s'appuiera sur les parties les plus saines du pont, et garantira une sécurité pour un trafic raisonnable. Des portiques bloquant et non bloquant permettront d'avertir les véhicules hors gabarit qu'ils ne peuvent pas monter sur le pont.

Quant au projet d'un nouveau pont, définitif, il est toujours en réflexion. Son coût, le département l'estime aujourd'hui entre 12 et 16 millions d'euros pour une mise en service fin 2026. Une première concertation publique préalable sera conduite en début d'année 2023 précise le département de l'Isère.