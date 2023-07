Le dépose-minute de la gare Lille Flandres interdit aux automobilistes

Depuis une quinzaine de jours, il n'est plus possible de s'arrêter sur le dépose-minute de la Gare Lille Flandres, avenue Willy Brandt, face au Tripostal. Des plots blancs en plastique empêchent l'accès aux places, seuls les taxis sont autorisés à y stationner. Les automobilistes doivent désormais se rendre sur l'autre dépose-minute, avenue Charles-Saint-Venant.

L'interdiction de stationnement a été décidée par la mairie, en raison des incivilités. "Des voitures en double file, des automobilistes indélicats qui stationnaient pour aller faire des courses. C'était à la fois dangereux pour les cyclistes parce que ça perturbait la piste cyclable mais ça gênait également l'activité des taxis et des livraisons", explique Jacques Richir, adjoint à la mairie de Lille, en charge de l'espace public et des mobilités.

Des pots blancs ont été installés pour empêcher accès aux places du dépose-minute © Radio France - Justine Claux

"Je me suis garé à l'arrache"

Mais pour l'instant, les voitures continuent d'utiliser le dépose-minute et l'interdiction n'est pas respectée.

De l'aveu même des automobilistes : tout le monde se gare toujours n'importe comment. Mathieu, lui, s'est carrément arrêté en plein du milieu du rond-point. "C'est dans mes habitudes, je me suis garé à l'arrache, on fait comme on peut", raconte-t-il, avant de récolter quelques coups de klaxon de la part d'autres conducteurs excédés.

Personne ne semble savoir que le dépose minute est fermé. Floriane, par exemple, n'est pas au courant, elle s'est arrêtée en double file. "Je suis en plein milieu d'un passage mais on n'a pas le choix, assure-t-elle. C'est galère, on n'a pas assez de places pour stationner, on doit se garer n'importe comment pour pouvoir déposer les gens".

Les automobilistes s'arrêtent souvent en plein milieu du rond-point © Radio France - Justine Claux

Des verbalisations à venir

En apprenant la fermeture du dépose-minute, de nombreux automobilistes sont déçus. Élise, qui dépose ses parents à la gare, regrette la décision de la mairie. "Il est très mal fait et mal organisé mais il est quand même pratique. S'il y en a un autre, on s'adaptera mais c'est dommage", déplore-t-elle.

Derrière elle, Hicham essaie de s'insérer pour déposer un client. Ce chauffeur de taxi est impatient que l'interdiction soit enfin respectée. "C'est le bazar avec les particuliers, tout le monde se gare en double file, et nous les taxis, on ne peut pas stationner", insiste-t-il. Si les automobilistes persistent à utiliser le dépose-minute, la mairie prévient qu'elle n'hésitera pas à verbaliser.