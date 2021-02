Le député mayennais Yannick Favennec veut faire rouler plus facilement les véhicules d'époque et de collection

Sollicités par la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE), plusieurs dizaines de députés viennent de co-signer la proposition de loi déposée par leu collègue mayennais Yannick Favennec visant à "la création d’une vignette gratuite autorisant les véhicules d’époque munis d’une carte grise de collection à circuler dans les ZFE, zones à faible émissions de CO2", au nom de la défense du patrimoine historique, industriel et culturel.

A ce jour, la France compte 11 ZFE, "des territoires dans lesquels est instaurée une interdiction d’accès pour des catégories de véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d’émissions polluantes" précise le parlementaire centriste. D'autres zones devraient être prochainement créées, comme, près de chez nous, les agglomérations de Nantes et Rennes.

Les 250.000 collectionneurs de voitures anciennes et d'époque plaident la clémence : "plus d’un millier de Mayennais sont adhérents à l’un des clubs qui existent dans notre département et des millions de Français témoignent de leur attachement à ces voitures" explique Yannick Favennec qui rappelle que la filière économique constituée principalement d’artisans et de très petites entreprises génère 20.000 emplois (carrosserie, mécanique, entretien, négoce, événementiel …) pour un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros par an.

Les députés font savoir que ces véhicules anciens et de collection ne sont pas les plus polluants, leurs émissions en particules fines étant faibles assurent-t-ils : "c’est 1% du parc automobile français qui roulent 15 fois moins que la moyenne (à peine 1000 km/an) et seuls 5% ont des moteurs diesels. C’est pourquoi, leur interdiction de circulation en ZFE n’entraînerait aucune amélioration réellement chiffrable de la qualité de l’air".

La proposition de loi pourrait être débattue à l'Assemblée Nationale dans les prochaines semaines.