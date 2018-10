Le gazole plus cher que l'essence dans une station-service sur cinq en France

Par Pierre Emparan, France Bleu

Le gazole est plus cher que l'essence dans une station service sur cinq en France et même six sur dix en région parisienne, selon les derniers relevés du site du gouvernement, les prix du carburants. Conséquence directe de l'augmentation des taxes en particulier sur le gazole.