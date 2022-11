Le directeur de l'aéroport de Lille promet de ne jamais accueillir d'avion cargo la nuit

Le ciel de se dégage pour l'aéroport de Lille, côté fréquentation, en cette fin d'année 2022. L'infrastructure retrouve quasiment son nombre de passagers d'avant-Covid :

Nombre de passagers de janvier à septembre 2022 : 1 355 000

Nombre de passagers de janvier à septembre 2019 : 1 750 000

La fréquentation atteint donc 80% de son niveau record de 2019 avec des avions en moyenne mieux remplis et plus gros : on comptait il y a 3 ans 104 passagers par vol, ils sont 133 par vol en 20212. Des chiffres qui renforcent l'intérêt de l'agrandissement de l'aéroport pour Marc-André Gennart, le directeur : "sur les 20 prochaines années, le volume de passagers va augmenter mais les nuisances au niveau des avions devraient rester stables". Eiffage, la société qui exploite pour 20 ans l'aéroport, promet de ne pas dépasser le nombre de vols nocturnes de l'année 2019 soit 1 163 vols enregistrés entre 22h et 6 du matin. Autre engagement, faire payer plus cher une compagnie qui fera décoller ou atterrir un appareil la nuit, surtaxe de 60% pour les compagnies ayant un avion bruyant. Une nouvelle réglementation en matière de bruit d'avion sera d'ailleurs en place dans le ciel européen à partir du 1er janvier 2023. Enfin, Marc-André Gennart s'engage sur le fret aérien et répond clairement à la question d'avions cargos nocturne :

Non, ça n'arrivera jamais. On a déjà refusé des opérations de nuit.

Marc-André Gennart, directeur général de l'aéroport de Lille © Radio France - Stéphane Barbereau

Nice, 1ère destination

L'aéroport propose 54 destinations avec le podium suivant pour les liaisons nationales :

Nice : 226 999 Toulouse : 134 421 Bordeaux : 130 728

Le podium à l'international avec un classement chamboulé en raison encore du Covid en début d'année avec des liaisons qui ont rouvert tardivement :

Genève : 50 685 Alger : 43 514 Porto : 26 254

L'aéroport de Lille est le 12ème de France en nombre de passagers. Il espère doubler quasiment son nombre de voyageurs annuels d'ici 2040 avec des travaux d'agrandissement qui pourraient commencer, fin 2023, espère la direction qui table sur une ouverture de la nouvelle aérogare en 2026.