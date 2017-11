Le dispositif de viabilité hivernale dans le Puy-de-Dôme

Le dispositif de viabilité hivernale entre en vigueur du 17 novembre au 31 mars dans le Puy-de-Dôme. Le département compte 2000 kilomètres de routes à plus de 800 mètres d'altitude, soit la totalité du réseau des Pyrénées Orientales.

"C'est un enjeu très important". En quelques mots, Jean-Yves Gouttebel, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, a planté le décor. Un décor hivernal. "Notre département a une spécificité, nous avons 800 kilomètres de routes à plus de 800 mètres d'altitude, la viabilité hivernale est une priorité".

Le plus vaste réseau routier d'altitude en France

Pour assurer l'entretien des routes durant cette période, 350 agents sont d'astreinte chaque jour. Trois niveaux de priorités sont définis, et répertoriés sur une carte, pour dégager les principaux axes, les grandes villes, et ensuite le reste du réseau.

Une fraiseuse en action

"Nous avons également un index qui permet de mesurer la rigueur de l'hiver" explique Nicolas Rousset, le directeur des routes du Puy-de-Dôme, avec par exemple 81 jours de traitement l'hiver dernier, "nous avons beaucoup travaillé également pour mieux informer les usagers". Le site internet du conseil départemental propose notamment douze webcams montrant en direct l'état des routes. Des investissements lourds.

8 millions d'euros dépensés

Afin de préserver l’environnement, le recours au sel est de plus en plus limité. De la saumure est utilisée afin de diminuer les volumes, et augmenter l'efficacité. "Nous avons utilisé 1 440 tonnes de sel l'hiver dernier, et 8 300 tonnes de pouzzolane, c'est le cas lors d'un hiver marqué par le gel plutôt que la neige, comme ce le fut l'an dernier" précise Nicolas Rousset, qui lance un appel à la vigilance auprès des usagers, à qui il demande la plus grande prudence, et des équipements adaptés, comme les pneus neige ou les chaines.

Dans le département de l'Allier, le dispositif de viabilité hivernale est actif depuis ce lundi 13 novembre. 300 agents et 63 engins sont mobilisés pour l'entretien du réseau.