Le dispositif "Rdv Permis" généralisé aux huit départements de l'ancienne Midi-Pyrénées

Jusqu'ici expérimenté dans cinq départements dont la Haute-Garonne et le Gers, le système de réservation en ligne des places pour l'examen pratique du permis de conduire est généralisé depuis le 18 mai au Tarn, au Tarn-et-Garonne, au Gers, au Lot, à l'Aveyron et aux Hautes-Pyrénées.

L'expérimentation avait été lancée en mars 2020 dans l'Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l'Hérault. Jusque-là réservé aux écoles de conduite et aux candidats de ces cinq départements, Rdv Permis est mis en place depuis le 18 mai dans 12 nouveaux départements : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde.

La généralisation de Rdv Permis au reste de la France se fera progressivement jusqu'en novembre 2022. Rdv Permis est un système de réservation nominative des places à destination des candidats, qui en font la demande par voie électronique, soit par le biais de leur auto-école, soit via leur propre compte sur le site de réservation. En rendant le candidat désormais responsable de sa place d'examen, et donc décisionnaire des dates et lieux de passage, en collaboration avec son formateur, Rdv Permis permet de moderniser l'accès à l'examen pratique du permis de conduire.