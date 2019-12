Le divorce est consommé entre les supporters Ultramarines et les dirigeants des Girondins de Bordeaux

Bordeaux, France

La crise entre les supporters Ultramarines des Girondins de Bordeaux et la direction du club de football a franchi un nouveau palier mardi soir au Matmut Atlantique. Le match Bordeaux/Nîmes, qui s'est soldé par une superbe victoire 6 / 0, a été interrompu pendant presque une demi-heure à cause d'une vingtaine de supporters regroupés dans un secteur interdit, en bord de pelouse. Ils protestaient contre l'interdiction qui leur avait été faite de déployer une banderole hostile aux dirigeants. Finalement, le club a cédé et laissé installer cette banderole. Dans la foulée, après le match Frédéric Longuépée, le président délégué, a déclaré qu'il ne démissionnerait pas et que l'actionnaire principal, l'Américain King Street, est engagé pour longtemps à Bordeaux. Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines, réagit vigoureusement à ces propos.

Florian Brunet, prote-paroles des Ultramarines Copier

D'après le journal l'Equipe, le fond d'investissement américain King Street, qui possède 86% du club, serait en train de finaliser l'achat des parts détenues par le gestionnaire GACP dirigé par Joe Da Grosa, l'actuel président du club. Florian Brunet ne croit pas en l'engagement à long terme du groupe américain à Bordeaux.

Florian Brunet ne croit pas en l'engagement de l'Américain King Street Copier

Si la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel devait décider des sanctions contre le club après les incidents d'hier soir, ce ne serait pas avant la réunion de mercredi prochain.