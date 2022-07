Le doublement de la RD 751 entre Nantes et Pornic va se poursuivre, mais en partie

Entre Nantes et Pornic, la RD751 est un axe très fréquenté et accidentogène. Après une année noire en 2017, le Département faisait part de son choix de doubler les voies sur tout le parcours. Le nouvel exécutif, toujours de gauche, temporise. Ca va se poursuivre, mais sur une partie.

Le doublement de l'axe Nantes/Pornic - la RD 751, axe accidentogène et engorgé - le Département va le poursuivre, mais en partie. C'est ce qu'il vient d'annoncer alors qu'une concertation dirigée par la CNDP, la commission nationale du débat public, a été menée de fin mars à début mai.

Depuis un an, et pour encore trois ans, sont menés des travaux pour passer en deux fois deux voies les quelque 4 km qui séparent Saint-Léger-les-Vignes et Port-Saint-Père. On est sur une portion aujourd'hui fréquentée par 26.000 véhicules/jour. Restera alors environ la moitié de cette RD 751 entre Nantes et Pornic en deux fois une voie. Quelque 20 km de route; 20 km, répartis en quatre "morceaux".

Port-Saint-Père / Pont-Béranger en deux fois deux voies : pas avant 2031

Le Département vient de faire le choix de prolonger cette opération de doublement de la RD 751, mais -pour l'instant- seulement sur les 6.5 km entre Port-Saint-Père et Pont-Béranger. Là, aujourd'hui, le trafic routier est de 14.000 véhicules/jour. Le tracé retenu n'est pas celui envisagé dans un premier temps, plus au sud de Port-Saint-Père. Il a été fait le choix de doubler au plus proche de la route actuelle. Cette option permet notamment de réduire par deux la surface de zones humides impactée : 11 hectares contre 22. Limiter l'artificialisation des sols est un engagement du Département depuis 2020 et la loi Climat et Résilience l'y oblige depuis 2021 : il faut réduire par deux la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2031. "On compensera à proximité, dans un rayon de 15 km, ces 11 hectares de zones humides", précise Michel Ménard, le président du Département.

"Cela va permettre de délester tout le trafic, au nord, qui passe au niveau de la commune de Vue. Et nous savons que la problématique de Vue est importante avec le trafic des poids lourds", poursuit Freddy Hervochon, le vice-président en charge des mobilités. Il est aussi question de la création d'un échangeur à la RD303 à la Paternière, à la demande de la commune de Sainte-Pazanne. Le tout pour plus de sécurité. Des écrans anti-bruit sont prévus pour réduire les nuisances sonores pour les riverains.

Cependant, le chantier ne va pas démarrer tout de suite. Il y a 2-3 expropriations à prévoir, il faut lancer la déclaration d'utilité publique. Ce chantier, estimé aujourd'hui à 40 millions d'euros, doit démarrer en 2027 pour se terminer en 2031.

Pour l'instant, en revanche, pas de doublement à Chaumes-en-Retz

Autre zone soumise à cette concertation, la déviation de Chaumes-en-Retz. Et, pour l'instant, la décision est de ne pas passer à une deux fois deux voies. Selon le Département, sur ce secteur, que ce soit les élus locaux comme les riverains, il n'y avait pas d'unanimité, l'impact environnemental aurait été trop important et le trafic est légèrement moindre : autour de 12.000 véhicules jour. Des travaux pour plus de sécurité sont cependant prévus aux abords.

Pour le Département, "le logiciel doit changer quand on parle d''aménagement routier." Il veut miser sur une réflexion en concertation mais aussi ciblée, portion par portion. Ainsi, pour ce qui est des sections Pont-Béranger/Chaumes-en-Retz ainsi que Chaumes-en-Retz/Pornic, elles devront faire l'objet d'une nouvelle concertation, lors de la prochaine mandature. Ca mène à après 2028.

Doubler des voies sur certaines portions, n'est-ce-pas encourager la voiture ? "Oui et non", répond Freddy Hervochon, "aujourd'hui, qu'on fasse ou pas la deux fois deux voies entre Port-Saint-Père et Pornic, le trafic va augmenter, parce que les gens s'installent dans le pays de Retz, les communes ouvrent toujours à l'urbanisation leurs terrains , donc vous aurez de plus en plus d'habitants dans le pays de Retz (...) Le trafic augmentera qu'il y ait une deux fois deux voies ou pas." Et le vice-président aux mobilités de conclure : "l'enjeu, c'est plutôt de travailler sur le changement du parc auto pour diminuer la pollution et de changer les usages pour privilégier le transport ferroviaire ou le co-voiturage." En 2025 doit être expérimentée une voie réservée aux transports en commun et aux covoitureurs avant l'entrée sur Nantes.