Le e-commerce "pourrait contribuer au financement des transports" franciliens, suggère David Belliard

Pour éviter une nouvelle hausse du tarif du Pass Navigo , David Belliard, maire adjoint de Paris, en charge de la transformation de l’espace public et des mobilités de mettre en place de nouvelles taxes ciblées comme une écocontribution de 50 centimes par colis. "Il y a environ un million de colis livrés par jour en Île-de-France. Dans toutes les grandes villes, l'utilisation du e-commerce et des livraisons a explosé. Cela génère de l'encombrement de l'espace public, de la pollution, du bruit, souvent des emplois certes, mais des emplois mal payés, pour certains on parle d'esclaves modernes. Il y un modèle qui n'est pas complètement vertueux et qui pourrait contribuer au financement de transports plus vertueux sur un plan écologique et social", s'est-il justifié sur franceinfo dimanche 22 janvier.

Cette proposition "peut faire consensus"

Selon lui, cette écocontribution, si elle est adoptée, ne sera pas forcément payée par les consommateurs, "ça peut être aussi aux plateformes de payer". Il précise que ce n'est à ce stade, "c'est une intention" et qu'"il n'y a pas de position particulière". Mais David Belliard pense que cette proposition "peut faire consensus" car il a "entendu un certain nombre d'élus, y compris de droite, parler d'une contribution sur la question des colis".

L'adjoint à la maire de Paris suggère aussi de taxer les SUV ou d'instaurer une écotaxe pour les poids-lourds. Des mesures qui susciteront sans doute du mécontentement. David Belliard en a conscience mais "c'est le principe des impôts. Nous avons un problème de redistribution générale dans ce pays. Nous avons des fortunes qui s'accumulent et qui ne sont pas ou trop peu taxées. Nous avons des comportements qui ne sont pas vertueux, notamment de grandes entreprises. Il y a une question de redistribution, qu'est-ce que nous voulons payer et qu'est-ce que nous voulons pénaliser ?"

Des assises du financement des transports franciliens

La question du financement des transports en commun en Ile-de-France sera discutée lors des assises organisées par la Région, ce lundi 23 janvier. "La question maintenant est celle de la responsabilité. On voit bien que la réalité du pouvoir est encore trop centralisée au niveau national. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités", estime l'élu. Selon David Belliard, "nous allons avoir besoin à peu près d'un milliard et demi en plus pour faire fonctionner les transports en commun en Ile-de-France parce que nous allons mettre en marche de nouvelles lignes". Actuellement, les entreprises financent pour moitié le budget des transports publics, les usagers un tiers et le reste est assuré par les collectivités.

