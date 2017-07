Bastia : Le ferry Pascal Lota endommagé, trois semaines après son inauguration

Le Pascal Lota a joué de malchance. Inauguré le 16 juin, le navire amical de la Corsica Ferries a dû se rendre à Gênes (Italie) pour y être réparé. L'une de ses hélices a été abimée alors que le bateau manœuvrait dans le port de Bastia.

L'incident s'est produit samedi 1er juillet, vers 20 heures, au moment de l'appareillage.

Juste après avoir largué les amarres pour le Continent, une forte rafale de vent a déclenché une vague qui a poussé le bateau près de la digue. C'est alors que l'hélice de tribord a heurté un tétrapode, un imposant bloc de béton installé sous l'eau pour renforcer la digue.

L'inspection a révélé que deux pales de l'hélice ont été endommagées.

Le navire a fait machine arrière pour revenir à quai. Les 1.000 passagers qui se trouvaient à bord ont été débarqués et transférés dans un autre bateau, réarmé en urgence par la compagnie.

Petite avarie, mais incident inédit

Corsica Ferries évoque une "petite avarie", qui a nécessité tout de même une réparation dans le port de Gênes (Italie). Le Pascal Lota s'y est rendu le lendemain. Il est attendu à Bastia en début de semaine prochaine et sera à nouveau opérationnel dans la foulée.

L'incident est inédit, reconnait-on à la Chambre de commerce et d'industrie, qui gère le port. Des investigations sont menées conjointement par la CCI, la capitainerie du port et la compagnie pour éviter que la mésaventure ne se reproduise.

Manque de chance, elle intervient moins de trois semaines après le voyage inaugural du Pascal Lota pour le compte de la Corsica Ferries, dont il est le navire amiral. Mis en service en 2008, il a été racheté en 2015 à la compagnie estonienne Tallink. Il mesure 177 mètres de long et peut accueillir plus de 2.000 passagers et 700 véhicules.