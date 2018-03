Le Vélib, c'est une prio-ri-té à Paris. Pas question de laisser Smovengo échouer, affirme Christophe Najdovski, adjoint au maire de Paris en charge des déplacements.

Deux mois après le nouveau Vélib, confié à la société Smovengo, la situation ne s'améliore pas : à peine 300 stations ouvertes sur les 1 200 promises à la fin du mois de mars, vélos inutilisables, les ratés se multiplient. Une partie des dysfonctionnement s'explique par le fait que la plupart des stations ne sont toujours pas raccordées aux réseaux électriques, elles fonctionnent sur batterie.

Désormais , la priorité est de raccorder directement au réseau électrique les stations de manière à ce que on puisse avoir un service opérationnel avec des stations et des vélos qui fonctionnent et qu'on sorte de cette situation ou les stations étaient uniquement alimentées par des batteries.

Le groupe UDI-MoDem du Conseil de Paris s’inquiète de la mise à disposition de ces employés municipaux, durant leur temps de travail, dans le cadre d’un marché attribué au terme d’une procédure concurrentielle, et s’interroge sur la régularité d’une telle intervention. Cette contribution de la Ville à l’exécution du contrat est de nature à poser des questions sur la réalité d’une « offre concurrentielle » au moment de l’examen des deux candidatures suite à l’appel public à concurrence. Cela fait courir un risque juridique sur la procédure d’attribution. Si tel était le cas, les conséquences d’une telle remise en cause et une éventuelle annulation du marché seraient considérables pour les usagers, et pour l’existence même de Vélib’ à Paris.