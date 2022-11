Le financement de la Ligne ferroviaire Nouvelle Provence Côte d'Azur est assuré

Un coup d'accélérateur pour la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur. Le Sénat a voté ce mardi soir, dans le cadre de la loi de finances 2023 trois amendements pour trois grands projets d'infrastructures dont la fameuse Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur qui doit permettre de réduire le temps de trajet entre Marseille et Nice. Dans un communiqué Renaud Muselier remercie le gouvernement pour cet engagement, car sans les aides de l'État le chantier ne pourrait pas voir le jour. Il s'agit du "plus grand chantier ferroviaire du 21e siècle dans notre région" écrit Renaud Muselier : 15 milliards d'euros dont 3,5 milliards pour les phases 1 et 2 des travaux qui seront investis au cours des 20 prochaines années.

Les phases 1 et 2 (Navette TER Toulonnaise et Navette TER azuréenne) seront livrées en 2032. Le but étant un gain de temps dans les trajets du quotidien pour tous les habitants. Le président de Région assure également que le financement de ce projet ne prévoit aucun impôt supplémentaire pour les contribuables.