Le financement du contournement ouest de Montpellier retoqué par le conseil d'Etat

En novembre 2021, Jean Castex, alors premier ministre était venu à Montpellier valider le projet de contournement ouest de Montpellier. C'est la société des autoroutes ASF, filiale de Vinci qui devait assurer le financement de cette route de 6 kilomètres qui doit relier l'autoroute A75 à l'autoroute A 9. Il était hors de question que cette rocade devienne payante, mais pour rentrer dans son budget, les ASF avaient prévu d'augmenter les tarifs des péages sur les autres portions.

Le conseil d'Etat vient de retoquer ce projet de financement. La loi ne permet pas de faire financer un projet par les autres usagers. Les automobilistes qui circulent sur l'A9 par exemple et qui verraient leur péage augmenter ne sont pas nécessairement des usagers du futur contournement ouest.

"C'est illégal car ceux qui bénéficient du COM ne le payent pas et ceux qui en bénéficient le payent"

C'est ailleurs un particulier, un usager de l'autoroute A 10 vers Bordeaux qui a déposé ce recours devant le conseil d'Etat. Un usager, Jean-Sébastien Boda, par ailleurs avocat et qui a tout de suite compris qu'il y avait un dysfonctionnement dans le projet de financement. "Moi je trouvais totalement injuste que les usagers des ASF qui n'allaient pas bénéficier du COM soient ceux qui allaient par une surtaxe en payer le financement. Moi je prends régulièrement l'A 10 pour aller à Bordeaux avec un morceau qui est concédé aux ASF et il était prévu une légère surtaxe pour financer 3 à 400 millions d'euros pour le COM. C'est totalement illogique puisque ceux qui vont bénéficier du COM ne le payent pas et ceux qui n'en bénéficient pas le payent. C'est contraire aux droits des redevances qui dit qu'une redevance ne peut être perçue que si l'usager peut profiter du service rendu. Je suis satisfait de la décision du conseil d'Etat et j'espère que les hausses de tarif prévues n'auront pas lieu"

L'autorité de régulation des transports avait déjà émis un avis défavorable au projet de financement, estimant que le cout du projet était 11 % plus cher que des projets similaires.

Le Collectif AutreCOM qui s'oppose depuis plusieurs mois à ce projet de contournement ouest se félicite de cet avis négatif du conseil d'Etat, estimant qu'il est encore temps d'envisager une autre alternative à cette rocade. La Collectif propose notamment le développement des transports en commun en site propre. "Il est temps de revenir à un projet local, moins cher qui n'aura pas comme effet rebond une augmentation du trafic automobile et de poids lourds" ajoute le collectif dans un communiqué ce lundi soir. Le Collectif attend maintenant le résultat du recours déposé devant le tribunal administratif de Montpellier contre la déclaration d'utilité publique.

Du côté de l'opposition municipale, cette décision du Conseil d'Etat est également une énorme satisfaction. "Obsédé par l'idée d'avoir une rocade à Montpellier, monsieur Delafosse se félicitaient de ce montage financier bancal malgré les critiques formulées par les collectifs citoyens et malgré l'urgence climatique qui menace notre territoire. Désormais si les bétonneurs veulent leur contournement, ils ne pourront plus se cacher derrière l'argent magique de Vinci" explique Alenka Doulain présidente du groupe Montpellier Union Pomulaire Ecologique et Sociale à la ville de Montpellier dans un communiqué.

La Métropole de Montpellier n'a pas encore réagit à la décision du Conseil d'Etat.

