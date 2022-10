Le financement pour la modernisation de la ligne de train POLT toujours bloqué à quai

La Ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse s'offre une cure de jouvence jusqu'en 2025-2026. De grands travaux de régénérescence ont lieu et doivent être complétés par des travaux de modernisation. C'était l'un des sujets abordés ce samedi 15 octobre par "Urgence Ligne POLT" qui fédère usagers, élus et autres groupements qui défendent cette ligne de train structurante pour nos territoires du Centre-Val de Loire, de l'ex-région Limousin et de l'actuelle région Occitanie.

La Nouvelle-Aquitaine bloque toujours sur le financement de la modernisation

L'un des sujets abordés concerne ces travaux vitaux pour la ligne. Si les financements pour la régénérescence de la ligne, c'est-à-dire sa remise à niveau, sont assurés ce n'est pas encore le cas des travaux de modernisation . Pourtant, ces derniers doivent avoir lieu en même temps, ou à tout le moins s'achever en même temps, à l'horizon 2025-26. Le temps presse mais une région bloque toujours : la Nouvelle-Aquitaine. L'État est prêt à prendre les 2/3 du financement à sa charge soit 253 millions d'euros indique Jean-Claude Sandrier, le président de l'association. Plusieurs accord de principe ont été signés avec d'une part la région Centre-Val de Loire, et d'autre part la région Occitanie mais ... pas avec la Nouvelle-Aquitaine qui englobe désormais l'ancienne région Limousin. "C'est un refus total et inexplicable. C'est un peu comme si les gens qui habitent le long de cette ligne et dans ces départements (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze) n'existaient pas" déplore Jean Claude Sandrier. Pour autant il reste positif, car selon lui "l'État a commencé les études concernant les travaux de modernisation."

Augmenter la cadence de trains et développer le fret

14 allers-retours par jour à l'horizon 2025-26

Les autres sujets abordés concernent justement l'avenir de la ligne une fois celle-ci remise à neuf c'est-à-dire, si tout se passe bien, à l'horizon 2025-26. L'association a ainsi fait des suggestions, des pistes de réflexion sur le futur usage de la ligne. Elle réclame ainsi une augmentation du trafic :"que l'on revienne non pas à onze allers-retours par jour, mais à quatorze" explique Jean-Claude Sandrier, ce qui permettrait ainsi d'avoir des trains plus nombreux et plus rapides avec une desserte de toutes les gares.

Développer le Fret pour développer l'économie des territoires

Urgence Ligne POLT a également défendu le fret. "On pense que cette ligne peut être utilisée pour le fret, notamment la nuit. Aujourd'hui il y a un manque reconnu par les entreprises, et cela fait défaut à l'économie de nos territoires" affirme le président de l'association.