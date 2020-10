Le fret aura-t-il sa place dans le plan de relance ferroviaire s'interroge la CGT cheminots de Metz

Quelle part pour le fret dans le plan de relance de l'activité ferroviaire présenté par le gouvernement le mois dernier ? C'est ce que compte demander la CGT cheminots de Metz à l'occasion de la venue de Jean-Baptiste Djebbari, le Ministre des transports, au centre de triage de fret de Woippy ce vendredi. Un des plus grands de France.

"Sur ces 4,7 milliards d'euros, 4,6 iront aux investissement sur les infrastructures. Pour SNCF Réseau. On espère qu'une grande partie sera affectée à la relance du fret qui en a bien besoin", explique Jean Riconneau, au micro de France Bleu Lorraine.

60 % du fret transitait par la Lorraine

Le secrétaire général de la CGT cheminots à Metz dénonce une contradiction entre les discours de promotion du fret et les actes. "Pour alimenter le technicentre de Metz-Sablon, la SNCF et la ville ont opté pour une passerelle afin que les camions puissent y accéder. Ils vont injecter 6 millions alors qu'on pouvait utiliser les infrastructures (...) Il y a aussi la ligne Nancy - Contrexéville, fermée en 2016 pour manque d'entretien et de moyens. Elle sera refaite avec des deniers publics. Mais la ligne sera mise en concurrence. Un appel d'offre pour une concession de 22 ans sera lancé. La ligne ne sera pas capable de soutenir la circulation de trains lourds, donc des trains frêt."

Le fret prend une part importante en Lorraine, du fait de la tradition industrielle de la région. "Dans les années 2000, quand la SNCF transportait 50 milliards de tonnes par kilomètre, 60 % transitaient par la Lorraine. Un des enjeux pour relancer l'activité, c'est de relancer les "wagons isolés". Que n'importe quel chargeur puisse faire transiter ses marchandises par train. Mais pour faire de l'isolé, il faut un centre de tri par gravité. Comme à Woippy. Malheureusement, il n'en reste que quatre avec des infrastructures vieillissantes", conclut Jean Riconneau.