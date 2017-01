Le funiculaire de Pau cité en exemple pour Poitiers

La mairie de Poitiers veut relier les Couronneries et le centre-ville avec une nouvelle liaison. L'idée d'un funiculaire est évoquée. A Pau, ça fait plus d'un siècle que les habitants ont le leur.

"Une institution et une véritable fierté" Quand on demande à Jean-Paul Brin, adjoint en charge de l'urbanisme à la mairie de Pau, ce qu'il pense du funiculaire créé en 1908 dans sa ville, l'élu ne tarit pas d'éloges. Il faut dire qu'avec 650.000 passagers par an, ce mode de transports a la cote dans la cité paloise.

650.000 personnes par an

Touristes, habitants mais aussi voyageurs SNCF l'utilisent puisque les deux cabines relient la gare à la ville haute en quelques minutes à peine et sans le moindre effort. Le tout avec une splendide vue au loin sur les Pyrénées par beau temps. Un mode de transport écologique qui aurait "toute sa place à Poitiers" pour Jean-Paul Brin.

Un trait d'union entre deux quartiers

Le funiculaire de Pau joue aussi le rôle de trait d'union entre le centre-ville et le nouveau quartier de la gare, une ancienne friche industrielle en cours de réhabilitation. Exactement ce que recherche la mairie de Poitiers entre les Couronneries et le plateau.