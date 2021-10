Le futur de l'aviation se conçoit à Valence

Safran Electronic et defense investit 20 millions d'euros dans son tout nouveau site près de Valence TGV au sein du parc d'activités du Rovaltain. Un centre de recherche et développement pour relever les défis des nouvelles technologies d'électronique hautement intégrées.

Dans ce centre très protégé, les 120 salariés dont la plupart sont des ingénieurs hautement qualifiés, on y conçoit des matériaux électroniques d'excellence de haut niveau. Le but est d'améliorer les systèmes de défense, les appareils envoyés dans l'Espace, faire de nos avions des engins toujours plus modernes mais surtout concevoir les aéronefs de demain, 100% électriques.

Avion Safran - Erwan Chassin © Safran

L'avion de demain se conçoit à Valence

Et pour ça, la multinationale aux 78 000 salariés à travers le monde mise gros pour son site valentinois. Safran a investi 20 millions d'euros avec l'aide de l'Etat et des acteurs locaux.

Ce tout nouveau centre de recherche et développement travaille notamment sur la miniaturisation de cette électronique de pointe pour réduire le poids des avions actuels, diminuer leur consommation de carburant et donc diminuer les émissions de CO2.

Un laboratoire de Safran à Valence - Erwan Chassin © Safran

Les ingénieurs disposent également de bancs d'essai de haute qualité, un simulateur de contraintes thermiques. Le site abrite 584 m2 de salles blanches : des salles où la concentration de particules est contrôlée de même que la qualité de l'air, la température et l’hygrométrie. Tout cela pour ne pas contaminer par des éléments extérieurs, les matériaux électroniques de haute précision.

Le site de Valence est destiné à être l'électronicien du groupe à l'international.

Du vert dans la construction

Nouveau centre de R&D de Safran - © Safran

Le site nommé Mistral pour faire écho à l'avion de chasse français et au vent bien connu des drômois, est construit de façon écoresponsable.

Le chauffage, la ventilation et la climatisation se font par aérothermie. Un système de récupération de chaleur est installé de même qu'une façade bioclimatique . 252 panneaux photovoltaïques sont positionnés sur le toit et fournissent de l'énergie propre pour Mistral.

La construction de ce nouveau bâtiment a duré un peu plus d'un an.