Le futur tramway de Caen démarre sa campagne d'essais sur les nouvelles lignes

Le chantier du futur tramway caennais entre dans une nouvelle phase. Lundi 3 décembre, la première rame a roulé pour la première fois dans son nouvel environnement, au départ du centre d'exploitation de Fleury-sur-Orne. Une première sortie de 2,2 km sur le nouveau tronçon, quartier Grâce de Dieu.

Il roule ! Le futur tram de @Caenlamer démarre la phase d’essais sur la voie publique. Tronçon par tronçon, et de plus en plus vite au fil des semaines. #Tram #mobilite #Caen pic.twitter.com/W5G8shMc30

Olivier Deshayes, le chef du projet du tram pour le constructeur, Alstom, et ses équipes vont tirer beaucoup d'enseignements de ces essais :

On va pouvoir valider le nouveau système, le tramway, dans son environnement, avec toute l'infrastructure. Cela va nous permettre de tester la traction et le freinage, par exemple, sur les voies. On va aussi s'assurer que les quais soient conformes, pour sécuriser les montées et descente."