Le futur trolleybus du Grand Nancy doit entrer en circulation en septembre 2024

La Métropole du Grand Nancy a précisé le calendrier et le budget de la mise en place du futur trolleybus qui succédera au TVR. Un véhicule un peu plus cher que prévu et dont l'arrivée sera un peu plus tardive qu'imaginé au départ.

La métropole du Grand Nancy s'apprête à signer le contrat avec le constructeur suisse Hess pour l'achat de 25 trolleybus électriques. Patrick Hatzig, vice-président en charge des mobilités, l'a annoncé lors d'une conférence de presse ce jeudi 16 juin à Nancy. Le trolleybus électrique succèdera au TVR, le tram sur pneus, qui arrive en fin de vie dans le Grand Nancy.

Une enveloppe de 35 millions d'euros pour le matériel

Ce contrat prévoit l'acquisition de 25 véhicules de 24 mètres de long alimentés par batteries et grâce aux lignes aériennes de contact. Le premier véhicule sera livré fin 2023 et une flotte de vingt véhicules sera disponible pour début septembre et la mise en place de la nouvelle ligne 1 du réseau Stan. Chaque véhicule coûte 1,4 million d'euros pour un coût total de 35 millions, au dessus des 25 millions d'euros annoncés dans un premier temps. Avec les aménagements de voirie, l'enveloppe devrait atteindre les 68 millions d'euros, bien en dessous des 500 millions évoqués pour un tramway sur fer. Les prix ont augmenté, explique Patrick Hatzig : "la crise en Ukraine et la hausse des prix des matières premières provoquent une petite augmentation du prix du matériel mais surtout, on a voulu amener des options pour avoir plus de confort".

Patrick Hatzig promet notamment des sièges rabattables dans les espaces debout en cas de faible affluence, une rétrovision pour les conducteurs par caméras ou encore des radars d'angle mort pour être alerté s'il y a un cycliste ou un piéton. Un dernier détail bien utile car la plate-forme du trolleybus sera autorisée pour les vélos.

Fin du tram entre mars et juin 2023

Quant au calendrier, il se précise. Le tram sur pneus, qui montre des signes de faiblesse, s'arrêtera entre mars et juin 2023. Les travaux de voiries démarreront à cet instant et un réseau de transport alternatif avec des bus sera mis en place. Un réseau qui sera utilisé jusqu'à la fin du mois d'août 2024. Des travaux qui dureront entre 14 et 18 mois, au delà des huit mois évoqués dans un premier temps par Patrick Hatzig : "on veut profiter des travaux pour faire des aménagements aux stations, de la végétalisation, une reprise de la voierie sur 25 centimètres [...] On aurait pu avoir des livraisons plus rapides de véhicules mais la crise internationale fait que ça ne sera pas le cas. Il faut qu'on réussisse l'objectif qu'on s'est fixé de septembre 2024".

Le Grand Nancy profitera de cette période de travaux pour réaliser la réfection du viaduc Kennedy dont l'état contraint la Métropole à ne pas se faire croiser deux tramways. Ces travaux sont prévus début 2023.