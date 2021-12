Le GCO ouvre ses voies à la circulation dans la nuit de jeudi à vendredi

L'autoroute A 355 de contournement de Strasbourg construite et gérée par Vinci entre en service, près d'une semaine après avoir inaugurée par le premier ministre Jean Castex. Un projet vieux de près d'un demi-siècle, qui a été vivement combattu par un collectif d'associations de riverains et de protection de l'environnement.

L'une des autoroutes les plus chères de France

Certains élus locaux en sont tombés de leur chaise mais, selon le site du magazine Auto-Moto, le GCO est l'autoroute la plus chère de France après l'A14, entre Paris la Défense et Orgeval. Et c'est aux heures de pointe, de 7 à 9 heures et de 16 à 19 heures que vous paierez plein pot: 5 euros si vous parcourez la totalité des 24 kilomètres du contournement de Strasbourg au volant d'une voiture. 7 euros 20 pour une camionnette ou une caravane. Pour les camions, deux et trois essieux, ce sera 14 euros 40 et 16 euros 60 toujours aux heures de pointe pour la totalité du tracé. Pour circuler au moins cher, ce sera pendant les heures creuses, c'est à dire la nuit, de 20 heures à 7 heures, 2 euros 20 pour une voiture sur la totalité du tracé.