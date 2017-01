Le givre perturbe la circulation du tram-train Nantes-Châteaubriant

La circulation des tram-trains a été fortement perturbée mardi matin entre Nantes et Châteaubriant. En cause, le givre qui s'est déposé sur la caténaire et a privé les rames d'alimentation électrique.

Le trafic des tram-trains Nantes-Châteaubriant a été fortement perturbé mardi matin en raison du givre qui s'est déposé sur les caténaires à hauteur de Babinière près de la Chapelle-sur-Erdre. L'alimentation électrique des rames n'a pas pu se faire, les trains se sont retrouvés immobilisés sur la voie. Sur leur compte Twitter certains passagers racontent être arrivés avec deux heures de retard à leur travail.

La SNCF a mis en place des cars de substitution mais ils ont très vite été pris d'assaut par les voyageurs et ils sont ensuite tombés dans les traditionnels bouchons de l'agglomération.

Eviter pareille situation mercredi matin

La SNCF avait pourtant mobilisé des moyens pour éviter un tel scénario, un train a roulé à vide dans la nuit de lundi à mardi sur la ligne mais il a été envoyé trop tard, le givre s'était déjà formé. Pour éviter qu'une telle situation se reproduise une rame va circuler toute la nuit entre mardi et mercredi, elle débutera ses rotations entre Nantes et Châteaubriant dès la fin du service commercial vers 21 heures. Sur ce train, le pantographe est équipé d'une sorte de "racloir" qui frotte la caténaire et empêche ainsi le givre de se déposer.