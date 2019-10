Le gong du tramway d'Avignon sonnera à chaque mouvement de 7h à 22h

La loi impose aux tramway de faire sonner leur gong à chaque arrivée et départ de station. Les conducteurs du tramway d'Avignon multiplient également les coups de gong pour avertir piétons et automobilistes de 7h à 22h.

Avignon, France

Le gong du tramway fera partie dans quelques jours de l'univers sonore quotidien d'Avignon. Vous avez déjà entendu ce son lors des premiers essais mais à partir du 19 octobre, les rames de tramway d'Avignon feront sonner leur gong à chaque fois qu'elles bougent ou arrivent dans une station ou à un carrefour ! Il s'agit de prévenir les piétons et les automobilistes de l'arrivée du tramway. "Il faut faire sonner le gong, même pour 10 cm, c'est obligatoire pour les tramways" explique le formateur de la soixantaine de conducteurs d'Avignon.

A chaque mouvement, la loi oblige le tramway à "gonguer"

Précision de vocabulaire : le tramway ne fait pas un bruit de cloche ou "ding ding". Les conducteurs parlent de gong. Le responsable de la formation des soixante deux conducteurs du tramway d'Avignon, Philippe Fernandez, utilise le verbe "gonguer". Le mot n'est pas encore dans le dictionnaire mais déjà dans la loi : "on sort du code de la route; c'est une autre réglementation. A chaque mise en mouvement de la rame, on doit gonguer même pour 10 cm. Il y a 10 stations et on va gonguer à chaque entrée et sortie de station. On gonguera également si un danger se présente."

Dans le poste de commande du conducteur, le premier bouton à droite, c'est celui du gong. Il permet aussi au conducteur de gonguer en rafale : "l’intérêt de la rafale, c'est pour traverser un carrefour aux feux éteints ou clignotants. On va traverser à 10 km/h mais en gonguant en rafale"

Dans quelques mois, les tramways devraient moins "gonguer"

Philippe Fernandez, le responsable de la formation des conducteurs explique que "la population d'Avignon n'est pas habituée mais demain les piétons, les cyclistes et les automobilistes vont s'habituer au passage du tramway et on gonguera beaucoup moins... " Les tramways devraient faire retentir le gong de 7 heures à 22 heures dès le 19 octobre.

