L'Etat consacrera 850 millions d'euros par an à l'entretien du réseau routier français à partir de 2020, puis 930 millions d'euros à partir de 2023, a annoncé ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. La question de l'état des infrastructures est devenue sensible cet été après l'effondrement du viaduc de Gênes, en Italie, qui a fait 43 morts le 14 août dernier.

En mai, un rapport avait évalué à un tiers le nombre de ponts nécessitant des travaux sur les routes nationales en France et à 7% ceux présentant à terme un risque d'écroulement.

50 millions d'euros de plus que le budget actuel

Avant ces deux alertes, le gouvernement avait porté à 800 millions d'euros le budget alloué en 2018 à l'entretien des routes sous sa responsabilité, contre 670 millions d'euros en moyenne au cours des dix dernières années. "On passera à 850 millions de 2020 à 2022 et à 930 millions à partir de 2023, ce qui permet grâce à ces moyens mobilisés d'enrayer la dégradation de l'état des routes", a déclaré Benjamin Griveaux à l'issue du conseil des ministres de rentrée. Le gouvernement actuel étant aux affaires jusqu'en 2022, l'engagement sur les 930 millions par an est évidemment conditionné à la réélection de la majorité pour un deuxième mandat.

Le gouvernement avait promis un milliard

En mai, la ministre des transports Elisabeth Borne avait annoncé au Sénat le lancement prochain d'un "plan de sauvegarde des routes nationales". Elle avait annoncé que le plan visait à "porter progressivement à un milliard d'euros par an" le buget alloué à l'entretien et la modernisation des routes. "L'entretien, c'est notre priorité, ça se traduit dès le budget 2018 et ça se traduira pendant plusieurs années", avait-t-elle assuré sur franceinfo au lendemain de la catastrophe de Gênes. La ministre doit présenter son projet de loi de programmation des infrastructures à la rentrée.

Pas de situation d'urgence pour les ponts selon le gouvernement

Pour l'heure, "il n'y a pas de situation d'urgence" concernant les ouvrages d'art, a insisté le porte-parole du gouvernement ce mercredi. "30% des ouvrages nécessitent des réparations, mais en grande majorité ce sont des travaux mineurs", a-t-il déclaré aux journalistes. Pour lui, "la situation française ne peut en aucun cas être comparée à la situation italienne."