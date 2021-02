Le gouvernement lance la procédure d'appel d'offres pour l'autoroute entre Machilly et Thonon en Haute-Savoie

L'A412 entre Machilly et Thonon-les-Bains en Haute-Savoie est attendue au plus tôt en 2025 / Illustration

Une nouvelle étape a été franchie jeudi dans le dossier du désenclavement du Chablais. Le gouvernement annonce la procédure de mise en concession de la liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, destinée à décongestionner la région de la rive sud du lac Léman. Les candidats à la gestion de cet axe de 16,5 kilomètres, reliant l'A40 au Sud d'Annemasse à Thonon-les-Bains, peuvent désormais se faire connaitre pour espérer s'emparer du projet.

Le projet consiste en une autoroute à deux fois deux voies de 16,5 km pour relier l'A 40 au sud d'Annemasse à Thonon-les-Bains - Dreal

A412

Cette future autoroute à péage de 2x2 voies, déclarée d'utilité publique en décembre 2019 sous le nom d'A412, "permettra de faciliter les échanges entre le Chablais et les autres pôles d'attraction de la région et notamment le bassin d'emplois du Genevois", explique le ministère des Transports dans un communiqué.

Connecté aux voies rapides existantes, le projet "vise à offrir une accessibilité autoroutière répondant aux besoins de l'économie locale et de la population, en diminuant des temps de parcours tout en améliorant la sécurité routière et prenant en compte les impacts sociaux et environnementaux potentiels " peut-on lire encore dans le communiqué. Les candidats à la concession seront "incités à préciser, améliorer et compléter" les mesures déjà prévues, précise le ministère.

20 ans de procédures

Après plus de 25 ans de procédures, cet appel d'offres a été publié mardi 23 février dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Espérée pour 2025, la nouvelle autoroute devrait accueillir entre 10.000 et 15 000 véhicules par jour. Son coût est estimée à plus de 200 millions d'euros.

Trois échangeurs sont prévus à Machilly, Perrignier et Anthy-sur-Léman, et des gares de péages sur les bretelles du diffuseur de Perrignier. La commune de Pérrignier prévoit également la suppression de deux passages à niveau.