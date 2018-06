Dès dimanche, le gouvernement lance une grande opération de communication pour convaincre sur la limitation de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires non séparées par un terre plein central. Un million de prospectus et un clip vidéo sont prévus pour faire face à l'impopularité de la mesure.

Le gouvernement passe à l'offensive pour faire la pédagogie des 80 km/h sur les routes départementales. C'est une information France Info. Alors que la mesure entre en vigueur dans 10 jours, le dimanche 1er juillet et que l'opposition ne cesse de la critiquer, une grande opération de communication est lancée pour tenter d'en atténuer l'impopularité.

13 métres de freinage gagnés martèle le slogan du spot télé

La campagne pub commence dès dimanche, avec un clip de la sécurité routière diffusé à la télé. Le slogan : "13 mètres" c'est la distance de freinage gagnée en passant de 90 à 80 km/h". On verra aussi la vidéo sur internet, notamment Youtube et Facebook et dans une semaine au cinéma.

Les 80 km/h, c'est potentiellement 350 à 400 vies sauvées répéte le prospectus

Un prospectus tiré à un million d'exemplaires a déjà commencé à être distribué. Il reprend les deux principaux argument du gouvernement "Roulons moins vite là où on meurt le plus". Et "Les 80 km/h, c'est potentiellement 350 à 400 vies sauvées chaque année" La distribution va s'intensifier autour du 1er juillet lors des contrôles routiers ou aux barrières de péage des autoroutes.

Les gendarmes et le Premier ministre montent au front pour convaincre

Les responsables départementaux de la gendarmeries sont appelés également à communiquer dans la presse quotidienne régionale.

Enfin, le Premier Ministre qui a porté la mesure multipliera les déplacements, interviews et les opération de communication sur les réseaux sociaux. Edouard Philippe en première ligne alors que Matignon dénonce le cynisme de l'opposition accusée de jeter de l'huile sur le feu quand la sécurité routière faisait consensus depuis Jacques Chirac en 2002.

L'opposition ne désarme pas

Le décret est publié depuis dimanche dernier au Journal Officiel, mais une quinzaine de députés UDI-Agir et LR ont déposé mardi au Conseil d'Etat un recours en annulation.