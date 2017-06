Le gouvernement va nommer ce jeudi trois médiateurs dans le dossier Notre-Dame-des-Landes

Ils seront finalement trois au lieu d'un en charge de la médiation dans l'épineux dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les trois médiateurs seront nommés par le gouvernement dans la journée.

Les trois médiateurs seront reçus à 18H30 à Matignon par le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et la ministre des Transports Elisabeth Borne. C'est ce trio qui va assurer la médiation de six mois concernant le projet controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Fin mai, le Premier ministre avait expliqué qu'il était '' urgent de baisser le niveau de tension sur ce dossier. La médiation va nous y aider. Elle durera six mois. Nicolas Hulot et moi souhaitons vraiment que toutes les options soient sur la table. Puis viendra le temps de la décision et de sa mise en œuvre."

Rappelons dans ce dossier que Nicolas Hulot, le nouveau ministre de la Transition écologique, et qui a aussi la main sur les transports, est clairement opposé au projet d'aéroport. Il est convaincu de l'existence "d'autres alternatives".