La deuxième ligne devrait relier l'ile Piot à la porte Saint Lazare en 2023. Les élus du Grand Avignon doivent approuver le projet vendredi soir. Deux lignes de bus seraient ajoutées pour rejoindre l’hôpital et Agroparc. Le tramway franchirait aussi les remparts avec un terminus cours Jean Jaurés.

Avignon, France

Les élus du grand Avignon se réunissent vendredi soir pour voter un projet d'extension du tramway.

La ligne entre Saint Chamand et Saint Roch devrait entrer en service en juin 2019 mais le Grand Avignon souhaite créer 3 km 200 supplémentaires entre l'Ile Piot et la porte Saint Lazare.

Nouveau chantier en 2021 pour une deuxième ligne de tramway

Si les élus approuvent le projet, le chantier de de cette deuxième ligne devrait débuter en 2021 pour une mise en service prévue en septembre 2023.

Cette extension était prévue dès l’approbation en 2015 de la Déclaration d'Utilité Publique. Il s'agira de créer une deuxième ligne pour longer les remparts par le sud entre l'Ile Piot et la porte Saint Lazare.

Six nouvelles stations de tramway seront créées pour desservir 20 000 habitants mais aussi 20 000 salariés et 14 000 élèves. Ce seront 6 à 8 millions de kilomètres de trajets en voitures qui seront économisés. Cette extension améliorera aussi la rentabilité financière du tramway.

Deux ligne de bus en site propre seront créés. La maire d'Avignon a toujours défendu ce bus à haut niveau de service. Les lignes desserviront l’hôpital et Agroparc toutes les 8 à 12 minutes environ en suivant les tracés des actuelles lignes 2 et 3. Ces bus seront baptisés Chron'hop.

Une autre ligne de bus est envisagée - exigée même par les élus du Gard - pour relier la gare centre ville et le plateau des Angles. Un courrier a été adressé aux gestionnaires du pont et des routes du Gard et du Vaucluse pour réserver une voie pour ce bus ou envisager une circulation alternée pour franchir le Rhône.

Le tramway intra muros par la porte de la Républiquecours Jean Jaurès

Le tramway franchira les remparts. La Déclaration d'Utilité Publique l'avait prévu mais les rails n'iront pas jusqu'à la place de l'Horloge. Le terminus de la ligne de Saint Chamand devrait être cours Jean Jaurés devant la CCI.

Coût total: 61 millions d'euros. Ce chiffre pèsera aussi sur le vote des élus du Grand Avignon vendredi soir.