Le Grand Avignon répond aux inquiétudes des riverains sur le tramway

Ce mardi plusieurs associations de riverains et d'usagers ont été reçus par le Grand Avignon pour répondre à leurs inquiétudes en matière de sécurité, sur le parcours du tramway.

Avignon, France

Cela faisait six mois qu'ils attendaient une réponse. Trois associations, Bien vivre à Saint-Ruf, Roulons à vélo et les Motards en colère 84 avaient fait parvenir une lettre au Grand Avignon pour interpeller les pouvoirs publics sur des points noirs du trajet du tramway. De petites modifications à faire sur la signalisation, notamment, pour éviter les accidents et les chutes à pied ou à vélo. Ce mardi le Grand Avignon a reçu ces trois associations pour répondre favorablement à leur demande.

"Effectivement il y a un certain nombre de légères améliorations à apporter, admet Patrick Vacaris le président du Grand Avignon. Les reprises seront faites avant le 19 octobre date de la mise en circulation, promet-il. Notre opérateur est en ce moment en train de faire un relevé le plus exhaustif possible".

Une zone à 20 km/heure

"Il faut reprendre des peintures usées, détaille Patrick Vacaris. Ajouter des barrières pour bien marquer certains cheminements. Il faut bien marquer en les peignant les séparateurs entre les voies de tram pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Nous allons aussi demander à ce que le quartier Saint-Ruf passe en zone à 20 km/heure."

Patrick Vacaris qui invite aussi les associations à une visite du trajet avant le 19 octobre pour constater les changements.