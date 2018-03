C'est voté ! Les élus du Grand Avignon ont validé vendredi soir la deuxième ligne de tramway qui devrait relier l'Ile Piot à la porte Saint-Lazare. Un vote à bulletin secret et dans un ambiance tendue. Le projet devrait coûter 61 millions d'euros et entrer en service en 2023.

Grand Avignon, France

Vendredi soir, les élus du Grand Avignon ont votés la réalisation de la deuxième ligne de tramway entre l’île Piot et la porte Saint-Lazare à Avignon . "30 voix pour, 20 contre et un vote blanc" annonce le Président de la communauté d'agglomération au micro. Un projet de plus de 61 millions d'euros qui verra le jour en 2023. D'abord il faudra attendre la phase d'étude en 2019, puis les travaux de déviation des réseaux en 2020, les travaux des lignes en 2021 et 2022 et enfin la mise en service commercial en 2023.

La maire d'Avignon s'oppose au président du Grand Avignon

Jusqu'au dernier moment, Cécile Hell, la maire d'Avignon, tente de convaincre les élus de voter contre le projet « Il va falloir supporter les conséquences budgétaires jusqu’à 2025 ! Ça limite forcement et considérablement notre marge de manœuvre. » répète la maire. Pour l'élue, le projet est même désuet : _« Le projet a été conçu en 2011, on parle de 2025. Notre agglomération évolue_. Le projet est dépassé. Il faut réfléchir et proposer de nouveau projet. Nous aurions tout intérêt à réfléchir dans ce sens. Aujourd'hui la fiabilité des bus électriques est avérée. Ce n'était pas forcément le cas il y a deux ou trois ans. Il faut le prendre en compte. »

Jean-Marc Roubaut lui est convaincu par le projet. Il regrette le « dénigrement systématique ». « Est-ce dramatique de vouloir améliorer les déplacement ? De vouloir moderniser une agglomération ? Oui il faudra jusqu’à 2025 pour amortir l'investissement. _Mais comme dans chaque entreprise il y a un délais d'amortissement et 5 ans c'est faible. Oui madame le maire il y aura après nous des gens qui mettrons des technologies encore plus moderne. Mais aujourd'hui nous avons l_’obligation de continuer le projet, sinon nous serions des dépensiers irresponsables. » répond le président.

Un vote à bulletin secret

Pour Isabelle Labrot, la décision d’un vote à bulletin secret en dit long. « A croire que les élus n'assument pas le vote. Comme ça dans quelques années, quand tout le monde verra que le projet ne tient pas la route, ils pourront dire « J’ai voté contre ». C’est trop facile » râle cette adjointe à la mairie d’Avignon.

Daniel Bellgarde Maire de Jonquerettes est à l’initiative de cette demande d’anonymat. Selon lui au contraire, le vote est assumé : « Il y a parfois des pressions qui font que des votants n’osent pas voter à main levé. De cette manière, c’est la démocratiequi s’exprime. » souligne l’élu.

Horizon 2023

Le Tram en quelques chiffres :

Le projet de tramway à Avignon en quelques chiffres - Grand Avignon

Le projet de la phase 2 du tramway à Avigon - Grand Avignon