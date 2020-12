Le Grand Nancy lance les transports en commun gratuits le week-end

C’était une promesse de campagne du candidat Mathieu Klein , désormais maire de Nancy et président de la métropole du Grand Nancy : la gratuité des transports en commun pour tous le week-end. La mesure, adoptée en conseil métropolitain, entre en vigueur pour ce premier week-end de décembre (5 et 6 décembre). Une gratuité qui devrait d’ici la fin du mandat être étendue à la semaine pour les plus de 65 ans et les mineurs.

Convaincre et attirer les passagers

La mesure n'avait pas fait l’unanimité en conseil métropolitain. Le premier vice-président François Werner avait exprimé des réserves sur le coût sur le long terme pour les finances de la Métropole. Le vice-président en charge des mobilités Patrick Hatzig est bien conscient que la gratuité va devoir convaincre :

"J'accepte le débat. Je peux comprendre que certains soient encore timides vis-à-vis de la gratuité. Mais on voit d'autres métropoles qui instituent la gratuité parce qu'on sent bien que c'est un moyen de pouvoir disposer d'une mobilité pour l'ensemble de la population sans ségrégation."

Ramener des consommateurs en ville

Patrick Hatzig qui considère la gratuité le week-end comme une étape. Une mesure qui entre en vigueur au moment où les commerces de proximité et les citoyens en ont besoin selon le vice-président en charge des mobilités :

"Il y a une volonté écologique, d'attractivité économique et on veut aussi redonner du pouvoir d'achat aux ménages. La gratuité va permettre de faire tout cela en même temps."

D'autant qu'avec un réseau Stan qui n'accueille que 60% de ses passagers habituels selon Patrick Hatzig, il devrait y avoir suffisamment de place dans les véhicules pour absorber ceux qui seraient tentés de prendre les transports en commun parce qu'ils sont gratuits.