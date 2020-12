Le Grand Paris renforce la Zone à Faibles Emissions : les élus veulent plus d'aides pour les automobilistes

A partir du 1er juin 2021, les véhicules qui portent une vignette Crit'air 4 ne pourront plus circuler à l'intérieur du périmètre de l'A86. Le Conseil de la Métropole du Grand Paris a confirmé hier cette interdiction.

Pour lutter contre la pollution, comme prévu, le Grand Paris renforce peu à peu la Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine. Le calendrier des interdictions s'étend jusqu'en 2024.

Le calendrier de la ZFE - Grand Paris

Des aides en hausse pour aider les automobilistes à changer de voiture

Un guichet unique a été ouvert. Les demandeurs peuvent déposer un seul et même dossier pour la prime à la conversion proposée par l’État et le dispositif "Métropole roule propre!".

Cumulées, ces aides peuvent aller jusqu’à 19 000 euros pour l’achat d’un véhicule propre neuf, et jusqu’à 12 000 euros pour l’achat d’un véhicule propre d’occasion.

Un système de microcrédit garanti par l’Etat à hauteur de 50% sera également proposé pour couvrir le reste à charge des ménages les plus modestes.

Ce n'est pas suffisant estiment les élus qui demandent au gouvernement de mettre en place des prêts à taux zéro garantis par l'Etat pour les plus pauvres.

Plus de cinq millions d'habitants sont concernés par cette ZFE

Cette ZFE rassemble 79 communes de la Métropole soit 5,61 millions d’habitants. Elle a été mise en place en juillet 2019. Elle limite actuellement la circulation des véhicules les plus polluants (Crit’Air 5 et non classés) à certaines plages horaires.

La règle de la ZFE - Grand Paris

A ce jour 57 communes sont d’ores et déjà engagées. Depuis le 16 septembre 2020, les communes et intercommunalités comprises à l’intérieur de ce périmètre ont l’obligation d’instaurer une ZFE.