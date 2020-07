Le Grand Périgueux : les bus de Péribus passent à l’horaire d'été

Les bus de Péribus passent à l'heure d'été dès ce lundi. Les horaires vont être modifiés. Et à partir du 10 juillet, l'achat de tickets de transport sera à nouveau possible.

Les vacances scolaires débutent ce vendredi, c'est l'heure aussi à Péribus de passer en mode été. À partir de lundi, la société qui gère les transports en commun dans le grand Périgueux adapte ses horaires face à une affluence limitée. Durant cette période les lignes R2 et R11 ne seront plus assurées.

L'achat de titre à bord

À noter également que l'achat de titres de transport à bord et l'accès par l'avant des bus sera à nouveau possible. Ça sera à partir du 10 juillet. Mais Péribus indique que cette mesure est une solution de "dépannage". Elle invite les usagers à s'équiper d'une carte sans contact ou à télécharger l'application M-Ticket. L'agence Périmouv' sera fermée durant l'été le 25 juillet, le 1er, 8 et 15 août.

Le port du masque reste obligatoire à bord. Et de nouveaux horaires pour la rentrée de septembre doivent être dévoilés durant l'été.