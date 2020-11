Le grand public bientôt consulté, une avancée importante pour le projet d'autoroute A147 Limoges-Poitiers

Depuis le mois de février dernier, le dossier était à l'arrêt dans les cartons du ministère des transports, mais le projet d'autoroute concédée A147 entre Limoges et Poitiers resurgit. Le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari, ancien député de la Haute-Vienne, vient de saisir la Commission nationale du débat public de ce dossier, qui lui sera soumis dans le courant du premier trimestre 2021.

Le projet d'autoroute A147 fait ainsi son entrée parmi les grands projets d'aménagements nationaux soumis au grand public. L'objectif est de recueillir l'avis de la population sur les projets dont l'impact socio-économique est important sur les territoires.

Cette saisine est donc une très bonne nouvelle pour les promoteurs de cette autoroute, notamment pour Pierre Massy, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Vienne qui préside également l'association "A 147". "Depuis des mois, je n'ai pas lâché le ministre, et malgré la crise sanitaire et économique nous avons aujourd'hui cette décision de lancer le débat public... C'est une très bonne chose, la preuve que le dossier avance. En deux ans d'existence du projet A 147, nous sommes allés plus vite qu'en 60 ans de projets d'aménagements de la RN 147" se félicite-t-il.

La question du financement, pas entièrement résolue

En parallèle du lancement d'un débat public, le ministre a demandé à la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, de réunir toutes les collectivités concernées pour remettre à plat la question du financement. Car cette autoroute concédée ne pourrait probablement pas être financée à 100 % par des fonds privés. Les collectivités locales (région, départements et communautés urbaines de Limoges et de Poitiers) devraient donc compléter le financement à hauteur d'environ 300 millions d'euros, somme à préciser et à affiner au fil de l'avancement du projet. Cette réunion devrait avoir lieu dans le courant du mois de décembre.