Le Grand Reims recevra des subventions pour son projet de bus à haut niveau de service

Les candidats étaient nombreux. Beaucoup sont servis.187 dossiers ont été déposés dans le cadre de cet appel à projets lancé par le gouvernement en décembre dernier, en matière de transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux. 187 dossiers et un engagement de l'Etat qui a été doublé pour atteindre 900 millions d'euros. le Grand Reims a été retenu pour ses deux projets de bus à haut niveau de service. Les subventions promises se montent à un total de 14, 6 millions d'euros pour deux lignes distinctes.

le BHNS coûte deux fois moins cher que le tram

Une nouvelle dont se réjouit bien évidemment Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims. Les deux lignes de bus à haut niveau de service pourraient desservir et rendre plus attractifs de nouveaux quartiers comme l' axe Jean Jaurès ou l'axe Gambetta. Rien n'est encore définitif mais on sait bien que le BHNS coûte deux fois moins cher que le tram qui émarge à plus de 20 millions du kilomètre. Beaucoup de villes ont déjà opté pour ce service, confortable et moderne dit-on.

Booster le transport en commun

La mobilité : un élément qui entre dans le Projet de Territoire de la Communauté Urbaine du Grand Reims tel qu'il a été présenté au printemps 2021 et qui se veut de nature à modifier le comportement des usagers. Quand le Grand Reims, dans le cadre d'une enquête, a demandé comment les habitants imaginaient se déplacer en 2030, 44% des répondants ont choisi la voiture individuelle. Voiture propre mais voiture quand même. Moins de 20% s'imaginent recourir aux transports collectifs. Modifier les comportements reste donc un enjeu de taille. Reste qu'avant de monter dans le premier bus à haut niveau de service en circulation à Reims, il faudra attendre quelques années. Attendre le bouclage du projet, la fin des travaux et puis surtout le choix d'un opérateur pour les transports urbains. Le bus à haut niveau de service figurera bien dans le lot soumis à concurrence dès lors que le contrat avec Mars aura été rompu. A noter que dans ce même appel à projets du gouvernement, le pôle d'échange multimodal d'Epernay a été retenu pour une subvention à hauteur d'1,4 million d'euros.