Le Grand Reims dit non à l'augmentation du prix des abonnements du bus et du tramway

Le concessionnaire MARS qui exploite le réseau Citura proposait d'augmenter de 2% à 3.7 % les tarifs de tous les abonnements mensuels et annuels. Jeudi soir, les élus du conseil communautaire ont suivi la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, et ont voté contre cette hausse.

Le Grand Reims rejette l'augmentation du tarif "normal" des abonnements mensuels et annuels mais également ceux des étudiants, des juniors et des seniors.

Les élus du conseil communautaire ont rejoint la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, afin de dire non à cette proposition.

Catherine Vautrin estime que cette hausse n'est pas justifiée, des projets sont déjà en cours pour réfléchir à la mobilité reimoise Copier

Un projet sur la mobilité déjà en cours

La Présidente rappelle notamment que le remplacement des bus circulant grâce au diesel est prévu. En septembre, les deux premiers véhicules au biogaz seront en service. D'autres réflexions sont également entamées, "dans notre étude de mobilité nous nous penchons aussi sur le lien entre la gare de Reims centre et le ter. Ensuite sur l'accès au réseau bus et tram, la place du vélo et le covoiturage pour arriver en ville."

A quelques mois du lancement de la campagne municipale, il n'est pas impossible que les futurs candidats réfléchissent aussi à la gratuité des transports publics bus et tram. C'est déjà le cas dans une trentaine de villes en France, comme Dunkerque.