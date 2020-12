Le grand retour des trains de nuit en Europe

Ils avaient presque disparu ces dernières années. Les trains de nuit font leur grand retour en Europe avec la signature d'un accord de coopération entre les compagnies nationales allemande, autrichienne, française et suisse, et l'annonce de nouvelles liaisons dont Paris-Vienne dès décembre 2021.

Parmi les liaisons avancées, le Paris-Munich-Vienne doit faire son retour en décembre 2021. S'y connectera en décembre 2023 une section Mannheim-Berlin, permettant des liaisons Paris-Berlin et Bruxelles-Berlin.

Les parcours précis de ces lignes ne sont pas encore finalisés, explique-t-on toutefois à la SNCF. On n'a pas non plus parlé de prix des billets mardi, ni d'éventuelles subventions d'exploitation pour ces liaisons transfrontalières, par nature plus coûteuses à mettre en marche. Le schéma présenté comprend aussi des trains de nuit Amsterdam-Cologne-Zurich (pour décembre 2021) et Zurich-Barcelone (décembre 2024)