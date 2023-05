Le groupe Edeis confirme son intention de piloter les aéroports normands

Élu fin 2015 président de Normandie, Hervé Morin défend l’idée d’un regroupement des aéroports normands sous la responsabilité d’un seul gestionnaire. Une mutualisation pour aboutir à une plus grande complémentarité entre ces infrastructures qui se sont souvent concurrencées. Depuis 2016, les aéroports de Caen-Carpiquet et Deauville sont pilotés par une même directrice : Maryline Haize-Hagron, auparavant en fonction pour le seul aéroport de l’agglomération caennaise. L’acte II doit suivre avec un regroupement qui va s’élargir aux aéroports de Rouen et du Havre. “Nous serons candidats” affirme ce mercredi 9 mai Olivier Galzi, vice-président du groupe privé Edeis.

“C’est une initiative originale et intéressante de la part de la région Normandie de vouloir effectivement rationaliser l'utilisation des aéroports à l'échelle régionale. On sera candidat à l’appel d'offres parce que la Normandie a ce potentiel d'attractivité avec certaines filières, je pense notamment à la filière équine par exemple, mais pas seulement. Nous avons pas mal d'idées pour essayer de développer les aéroports normands” affirme le dirigeant d’Edeis, ce groupe qui gère déjà 16 aéroports régionaux français, dont celui de Cherbourg. De là à dire que la gestion actuelle n’est pas optimale ? “Pour nous, il y a toujours moyen de mieux faire. Il faut que ces infrastructures, qui sont des leviers d'attractivité et de développement potentiels, puissent offrir un vrai service aux économies locales. Avec une gestion la plus saine et la plus rigoureuse possible pour que ces petits aéroports ne coûtent pas d'argent, ou en tout cas le moins d'argent possible, à la collectivité”. Olivier Galzi affirme que son groupe est capable de tenir les finances tout en développant les aéroports dont il a la responsabilité. Pas simple dans ce domaine de l’aérien souvent déficitaire. “C'est ce qu'on s'attache à faire. Même si, effectivement, parfois l’équilibre financier n’est pas atteint. Mais de pas grand chose, parfois c'est l'épaisseur du trait”.

Vers une aviation propre ?

Le groupe Eneis, qui gère aussi des ponts et des sites touristiques en France, veut croire en l'avenir de l'aviation, malgré la réputation de transport polluant des appareils aux réservoirs chargés de kérosène. “Oui il y a le discours qui consiste à dire “c'est pas bien de prendre un avion, ça pollue”. Mais il faut regarder ces aéroports et ces infrastructures non pas avec les idées d'hier, mais avec les lunettes de demain. C'est- à-dire avec cette aviation décarbonée qui arrive”. Les projets existent autant pour le mode de fonctionnement des avions de demain (électriques, hybrides ou hydrogènes) qu’en termes de mode de carburants. “Il y a les ce qu'on appelle les SAF, les carburants durables qui arrivent et permettent de réduire considérablement l'empreinte carbone. Ce n'est pas encore extrêmement développé parce qu'il n'y a pas encore la demande” explique Olivier Galzi.

Ces carburants ne sont pas majoritaires dans les réservoirs en raison de leur coût, trois à quatre fois plus élevés que le carburant fossile. La compagnie Air France KLM se fixe pour objectif d’ atteindre 10 % de SAF en 2030 pour faire voler ses avions. Elle propose aux passagers de verser une contribution s’ils veulent participer au financement de cette transition énergétique. “Ça peut paraître original de dire ça, mais les petits aéroports seront bientôt les hubs de la mobilité régionale et interrégionale, et ils seront écologiques” promet le vice-président du groupe privé Edeis.