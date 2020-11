Le groupe Total choisi pour reprendre les bornes électriques Autolib' à Paris

Laissées à l'abandon depuis l'arrêt du service de voiture en autopartage, à l'été 2018, les bornes Autolib' à Paris vont être prochainement remises en service par Total. Le groupe remporte l'appel d'offre face à Renault, Shell, Bouygues ou encore Izivia. Le contrat prévoit la reprise des 1.500 bornes existantes et la création de 800 autres.

La mise en service des stations aura lieu entre mai et décembre 2021 et celles de recharge rapide entre novembre 2021 et septembre 2024. La décision doit encore être votée en Conseil de Paris lors de la prochaine session, qui se tiendra de mardi à jeudi.

Total ne faisait pas l'unanimité pour être sponsor des JO 2024

Le choix de Total n'était pourtant pas évident de prime abord. Pour comprendre, il faut remonter à mars 2019, au moment où Total candidate pour être sponsor des Jeux Olympiques 2024. La maire de Paris, Anne Hidalgo, écrit alors au comité d'organisation des JO pour réclamer des Jeux exemplaires sur le plan environnemental. Le courrier vise, sans le nommer, le groupe pétrolier, encore actif dans les énergies fossiles.

L'un de ses adjoints, Ian Brossat, estime même à l'époque que Total est "l'une des boites les plus polluantes au monde" et que l'avoir comme sponsor des JO reviendrait à organiser "une fête de la gastronomie en la faisant sponsoriser par MacDo". Lien de cause à effet ou non, le groupe n'est pas finalement pas retenu pour Paris 2024.

Une histoire d'argent ?

Mais pourquoi le choisir pour reprendre les bornes Autolib' et développer la circulation de voitures moins polluantes ? L'adjoint écologiste aux Transports, David Belliard, explique que l'offre de Total est "la mieux-disante" et "qu'il n'y a pas d'acteurs 100% énergie renouvelable en capacité de répondre à ce type de marché".

De plus, alors que le déficit de la ville de Paris va se creuser d'un milliard d'euros dans le sillage de la crise sanitaire due au Covid-19, la mairie relève que l'offre de Total prévoit "une redevance minimum garantie pour la Ville de l'ordre de 2,9 millions d'euros en année pleine".