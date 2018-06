La direction régionale de la SNCF confirme: le guichet du Teil va fermer le 1er juillet. Elle avance des arguments de rentabilité: de 2014 à 2017, le chiffre d'affaires du guichet a baissé de 30%, le nombre de transactions de 42%. De plus en plus, les clients achètent leur billet sur internet ou sur l'application mobile assure la direction.

Y aura t-il un dispositif de remplacement? Le maire du Teil n'en a pas connaissance à ce stade. Il est en train d'écrire à la SNCF pour exprimer son désaccord.

La SNCF se désengage des guichets en Ardèche

Le guichet du Teil n'est pas le dernier en Ardèche. Il reste encore une boutique SNCF à Annonay et un guichet à La Voulte, qui ouvre quelques jours par semaine, en alternance avec celui de Livron, de l'autre côté du Rhône.

Mais effectivement, la SNCF se désengage progressivement du terrain. A Guilherand-Granges par exemple, la boutique présente dans la galerie marchande Auchan a fermé à l'été 2013. A Aubenas, la SNCF a lâché son guichet dans l'ancienne gare début avril. C'est le syndicat intercommunal qui gère les transports du bassin albenassien, Tout en Bus, qui en a repris la gestion.

Cette boutique est-elle si peu rentable? Tout en Bus indique vendre en moyenne une centaine de billets par jour et renseigner une cinquantaine d'autres personnes. Le syndicat embauche 2 personnes pour tenir ce guichet et garde 6% du chiffre d'affaires de la boutique (94% sont reversés à la SNCF).

Des horaires réduits dans la Drôme

Dans la Drôme, il reste 11 guichets SNCF. Il a été un temps question de fermer celui de Die ce mois ci. Des habitants, élus, syndicats de cheminots se sont mobilisés. La fermeture n'est plus à l'ordre du jour.

Il reste aussi un guichet à Crest, Pierrelatte, Montélimar, Livron, Romans, Valence Ville et Valence TGV, Saint-Vallier, Saint-Rambert, Tain l'Hermitage. Mais sur certains, les horaires d'ouverture se réduisent. A Valence Ville par exemple, il n'y a plus de guichet ouvert le dimanche et les jours fériés depuis une quinzaine de jours. Depuis la fin d'année dernière, les guichets de Saint-Rambert-d'Albon et Saint-Vallier sont ouverts en alternance : lundi/mercredi/vendredi pour l'un ; lundi/mardi/jeudi pour l'autre.