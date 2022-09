Le Havre : six stations dévoilées sur le prolongement du tramway

Le quartier de l'Eure, La Brèque à Harfleur et Montivillies voilà les zones où seront implantées les premières nouvelles stations de tramway dévoilées par la communauté urbaine du Havre. Le projet remonte à février 2022, objectif : déployer le tramway là où passe initialement la LER Lézarde expresse régionale exploitée par la SNCF entre Le Havre et Rolleville. Mercredi 31 août Le Havre Seine Métropole dévoilait les emplacements de six futurs stations : Montivilliers Simone-Veil, Cinéma Les Arts, Harfleur La Brèque, Stade Océane, Le Havre Gares et Eure Saint-Nicolas. Pour l'heure les noms de ces stations sont provisoires, leurs emplacements pourraient également être "légèrement décalés" selon la métropole.

Les études d'avant travaux se poursuivent

Car il reste encore à déterminer si ces arrêts pourront être construits précisément où le prévoit la métropole. Ces études d'avant travaux qui se poursuivent doivent permettre de vérifier que c'est techniquement possible, qu'aucune structure préexistante ne serait gênées par l'implantation des nouveaux arrêts et participent de l'enquête publique : en parallèle des études d'avant travaux, la consultation du public se poursuit. Elle doit durer jusqu'en 2024 avant que les travaux ne débutent en 2025 jusqu'en 2026 pour une mise en service et des essais en 2027. Le projet est estimé à quelques 336 millions d'euros.