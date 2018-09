Nantes, France

Les handballeurs nantais retrouvent le palais des sports de Beaulieu, sur l'île de Nantes, ce jeudi soir. Après trois ans de travaux, ils vont jouer pour la première fois dans une salle complètement rénovée. Une antre de 5.500 places où les joueurs s'entraînent depuis déjà plusieurs semaines et qu'ils ont hâte de voir remplie de leurs supporters. Une antre qui doit être "un enfer pour nos adversaires" dit l'entraîneur du H, Thierry Anti. Les premiers, ce seront les joueurs de Dunkerque. Le match est à 20h45.

« Après plus de 2 mois d’entraînement dans ce #PSB vide, on a tous hâte de voir cette salle pleine. Ce public, il nous galvanise ! »#HBCNUSDKpic.twitter.com/09e1mUUVZg — HBCNantes (@HBCNantes) September 12, 2018

Le club et la ville conseillent de prendre les transports en commun

Mais il n'y a pas que cette salle qui a été rénovée. C'est tout le palais des sports, et ses abords, qui ont été transformés. Avec moins de places de stationnement qu'avant. Pour y aller, le club et la ville conseillent de prendre les transports en commun.

Le Busway et le Chronobus à 10 minutes à pied

Les premières stations de la TAN sont à 10 minutes à pied. Vous avez notamment la ligne 4 et le C5. Un busway et un Chronobus. Le transport est gratuit avec le billet du match. C'est valable deux heures avant et après le coup d'envoi. Le problème, c'est que la TAN n'a pas prévu de renforcer son dispositif après les rencontres et, passé 22 h 30, il y a un C5 seulement toutes les demi-heures. Un conseil donc, ne traînez pas à la buvette, sinon vous risquez de patientez longtemps.

Pour les voitures, direction le centre commercial Beaulieu

Pour ceux qui veulent venir en voiture, il y a quand même une solution. C'est le parking de la galerie Beaulieu. C'est à 450 mètres du palais des sports. Et là aussi, c'est gratuit. Du moins les trois premières heures. Gratuit et surveillé puisqu'une quinzaine d'agents seront mobilisés les soirs de matchs. Les plus chanceux, les VIP pourront eux se garer à quelques mètres de la salle. Sur le parking de la MAN loué par le H jusqu'en 2021. Là, une centaine de places sont réservées.