LE + INFO - Les trois idées reçues sur la sécurité routière

Le nombre de morts sur les routes de Côte-d'Or est en hausse depuis le début de l'année. On déplore 14 victimes depuis le 1er janvier 2017 dont 3 motards. Le mauvais comportement des conducteurs est à l'origine des mauvais chiffres de la sécurité routière.

Quand on interroge les responsables de la sécurité routière sur les raisons de la hausse de la mortalité, la première réponse est connue : le mauvais comportement des conducteurs. La vitesse, l'alcool et l'utilisation des smartphones au volant sont les premières causes d'accidentologie. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer la hausse des accidents de la route comme le beau temps.

Motards mal préparés

Les responsables de la sécurité routière vous le diront : chaque année, on déplore des accidents de moto graves. Dès les premiers beaux jours, on ressort la moto, on repart sur les routes sans être préparé. Et c'est l'accident. C'est l'une des raisons qui ont poussé les responsables de la sécurité routière à proposer aux adeptes du deux roues des stages de remise en selle.

Pauline Jouan, directrice de cabinet de la préfète de Bourgogne-Franche-Comté répond à trois idées reçues sur la sécurité routière

1) Les campagnes de sécurité routière ne servent à rien

Faux : "ce sont des campagnes largement diffusées qui touchent beaucoup de monde. Ça participe de l'ensemble d'une politique."

2) Il y a moins de contrôles routiers avec l'état d'urgence

Faux :"l'état d'urgence implique une mobilisation accrue des forces de l'ordre lesquelles en profitent pour faire des contrôles de flux. Elles vont à la fois contrôler les automobilistes et lutter contre le terrorisme."

3) Les routes départementales de Côte-d'Or ne sont pas en bon état

Faux : "les routes sont bien entretenues. D'ailleurs, l'état des routes n'est pas en cause dans les accidents mortels en Côte-d'Or. Ce sont uniquement les mauvais comportements des conducteurs."