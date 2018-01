Dijon, France

C' est l'une des mesures phares du plan "sécurité routière", présenté le 9 janvier par le gouvernement: le retrait du permis de conduire pour les automobilistes qui commettent une infraction routière tout en téléphonant. C'est ce qu'on appelle la double infraction. Jusqu'à présent, conduire avec le téléphone en main entraîne une amende de 135 euros et une retrait de trois points sur le permis de conduire. On peut donc parler d'aggravation de la sanction. Qu'en pensent les principaux intéressés, à savoir les automobilistes? Thomas est dijonnais. Il y a quelques semaines, ce jeune trentenaire a été verbalisé par les policiers parce qu'il circulait avec son kit main libre.... à vélo. Résultat: une amende de 90 euros ou un stage conduite en préfecture. "Je pense que la sanction est sévère," avoue Thomas. "J'ignorais qu'il était interdit de téléphoner ou d'écouter de la musique sur son kit main libre, qui plus est à vélo. Quand à retirer le permis en cas de double infraction, je trouve que c'est exagéré. Les points oui, le permis non !"

Le nombre de tués en Côte-d'Or en hausse

Du côté des associations de prévention routière, le discours est différent. Pour Catherine Pépoz, présidente de la Ligue contre la violence routière: " il faut durcir les sanctions et il faut expliquer pourquoi. Si l'on en croit un sondage de l'IFOP, 97 % des automobilistes reconnaissent avoir au moins une fois téléphoner ou envoyer un sms en conduisant. C'est énorme ! On sait que lorsque l'on téléphone, l'attention du conducteur n'est plus la même. Il faudra aussi un jour que l'Etat se penche sur l'utilisation du bluetooth."

A propos du téléphone portable au volant, le problème c'est qu'en Côte-d'Or, contrairement à l'alcool ou à la vitesse, on ne distingue pas les accidents liés au téléphone portable. En 2017, le nombre de tués sur les routes est en augmentation: 35 personnes ont trouvé la mort. C'est 8 de plus qu'en 2016.

Catherine Pépoz, présidente de la Ligue contre la violence routière en Côte-d'Or :" il faut durcir les sanctions contre l'utilisation du téléphone au volant" Copier

Il faut s'attaquer à toutes les causes des accidents mortels, dont le téléphone portable

Si le gouvernement durcit la réglementation à propos de l'usage du téléphone portable au volant, c'est parce que les statistiques montrent que le nombre d'accidents mortels liés au téléphone est en augmentation: "aujourd'hui, 10 % des accidents mortels en France sont imputables au portable", reconnaît Philippe Munier, le coordinateur de la sécurité routière en Côte-d'Or. "Seuls les dispositifs intégrés au véhicule sont autorisés en voiture, ou à deux roues. Le fait de tenir un téléphone à la main en conduisant, le kit mains libres ou encore l'oreillette bluetooth, tous ces dispositifs sont interdits par le code de la route", précise Philippe Munier.

Philippe Munier, est le coordinateur de la sécurité routière en Côte-d'Or © Radio France - Stéphane Parry

Les contrôles techniques vont être renforcés

Autre mesure qui risque de faire grincer les "disques" des automobilistes: le contrôle technique des véhicules va être renforcé. A partir du 20 mai, le nombre de points contrôlés par les contrôleurs techniques passe de 407 à 606. Trois niveaux de défauts apparaissent: défauts mineurs, majeurs et critiques. Les défaillances critiques ne devront pas obligatoirement être réparées dans la journée, mais dans un délai de deux mois. En revanche, en cas de défaillance critique, le véhicule sera interdit de rouler dès le lendemain si la réparation n'est pas faite. " Admettons que lors d'un contrôle, on remarque qu'il n'y a plus de liquide de frein, l'automobiliste devra effectuer la réparation avant la fin de la journée. Sinon, si il utilise son véhicule, il pourra être verbalisé. En revanche, il bénéficiera toujours d'un délai de deux mois pour effectuer les réparations nécessaires" affirme Yannick Alégoët, responsable du centre de contrôle Dekra à Dijon.

Yannick Alégoët, responsable du centre de contrôle Dekra à Dijon © Radio France - Stéphane Parry

Conséquences des nouvelles mesures liées au contrôle technique sur le véhicule: la durée du contrôle technique va augmenter et donc le prix va aussi augmenter.

