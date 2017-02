LE + INFO - Rouler, c'est devenu un luxe ?

Vous l'avez forcément remarqué si vous allez au travail en voiture tous les jours : le prix de l'essence n'arrête pas d'augmenter ces derniers temps. Ajoutez à cela la hausse des péages d'autoroute, les assurances et l'entretien et conduire peut vite devenir une ruine.

On fait le plein d'essence ce jeudi matin sur France Bleu Bourgogne et attention parce que ça risque d'être douloureux vu le prix du litre à la pompe. Petit exemple, le gazole à 1€33 à Til Chatel en ce moment. Pire : le sans plomb 95 est à 1€55 à Nolay...

Les raisons de la hausse des carburants

Comme d'habitude, l'explication vient des pays pétroliers. Ils avaient extrait beaucoup de pétrole l'année dernière donc les prix étaient descendus mais en novembre pour ne pas recommencer la même betises, ils se sont mis d'accord pour ralentir leur production et du coup les prix remontent. Mais l'augmentation s'explique aussi par la hausse des taxes au 1er janvier 2017. Pour financer la taxe carbone, le pass Navigo à Paris et à cause du rattrapage fiscal gazole/essence, le diesel a pris 4 centimes d'augmentation, le sans plomb a pris 1 centime.

Comment les pompistes fixent-ils leurs prix ?

Cela dit, ça n'explique pas pourquoi le litre n'est pas au même prix partout. Les stations service ont une marge de manœuvre pour fixer leurs prix. L'un des derniers gérants de station service indépendant de Côte-d'Or nous expliquera comment il décide du prix du litre. Et comment font les enseignes de grande distribution ou les enseignes pétrolières.

La TTIP finance les budgets des Conseils régionaux

Deuxième invité de France Bleu Bourgogne, un journaliste spécialiste de l'économie pétrolière nous expliquera le fonctionnement des taxes. La fameuse TTIP notamment sur les produits pétroliers que l'on paye à chaque fois qu'on fait le plein et qui sert en fait à financer le budget des conseils régionaux par exemple.

7h50 : Olivier Rousseau, gérant d'une station service indépendante à Liernais

8h15 : Francis Perrin, directeur de la rédaction de Pétrole Gaz Arabes

