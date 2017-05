LE + INFO - Sécurité routière : vous sentez-vous aussi responsable ?

Tous responsable, c'est le slogan de la sécurité routière. Un message que les automobilistes semblent oublier. En Côte-d'Or, le nombre de tués sur les routes est en hausse depuis le début de l'année 2017. La prévention routière parle d'un relâchement des conducteurs. C'est le + INFO de ce jeudi.

En Côte-d'Or, sur les quatre premiers mois de l'année, les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons. Entre les mois de janvier et avril, on déplore 11 tués dont 2 motards et 1 piéton, soit deux victimes de plus qu'en 2016 sur la même période. Pour trouver une explication à cette hausse de la mortalité sur les routes côte-d'oriennes, il faut sans doute regarder du côté des comportements des conducteurs fait remarquer la sécurité routière.

Des motards mal-préparés

Si l'alcool, les stupéfiants et la vitesse restent les causes les plus importantes en ce qui concerne les accidents de la circulation, d'autres comportements à risques viennent s'ajouter à la liste déjà longue des facteurs aggravants. Ainsi l'utilisation des smartphones et GPS en conduisant est en hausse. Si l'on en croit un sondage publié par la Fondation Vinci autoroutes, 1/3 des automobilistes avouent avoir déjà envoyé un texto tout en conduisant.

De même avec le retour des beaux jours, les motards ressortent les deux roues. Sauf qu'après plusieurs mois d'inactivité, c'est à ce moment que l'accidents se produit. C'est la raison pour laquelle, la sécurité routière organise des journées remises en selle. Sécurité routière : vous sentez-vous aussi responsable ? Témoignez sur Facebook et Twitter.

