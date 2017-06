LE + INFO - Trois idées reçues sur le prix des péages autoroutiers

Le prix des péages autoroutiers en Bourgogne devrait augmenter de 0,3 % en plus des hausses déjà validées dans les prochaines années. APRR renégocie en ce moment son contrat avec l'Etat. Et d'après l'Arafer, le régulateur des autoroutes, ces hausses ne seraient pas justifiées.

Les concessionnaires autoroutiers renégocient en ce moment leurs contrats avec l'Etat. En Bourgogne, c'est APRR qui gère les autoroutes. La société, comme plusieurs autres en France, est pointée du doigt par l'Arafer, le régulateur des autoroutes. Un rapport publié en début de semaine estime que les hausses des prix des péages prévues jusqu'en 2021 sont trop importants par rapport aux investissements.

Yves Crozet, économiste spécialiste des transports revient sur quelques idées reçues.

Les concessionnaires autoroutiers sont des voleurs

FAUX : C'est même " totalement faux " d'après Yves Crozet. Les sociétés d'autoroute , " elles appliquent un contrat, elles assurent un service. Elles font effectivement beaucoup de profit, mais c'est pas parce qu'on fait des profits qu'on est des voleurs. "

Les péages sont trop chers par rapport aux services proposés sur l'autoroute

VRAI ET FAUX : " Quand on paye 10€ au péage, il y a à peu près 4€ qui retombent dans la poche de l'Etat. Si cet argent là ne vient plus des péages, il faudra bien le prendre ailleurs " explique Yves Crozet. " Alors quitte à taxer des Français, je pense qu'il vaut mieux que ce soit ceux qui prennent l'autoroute, notamment les poids-lourds qui représentent 30 % des recettes. Effectivement le prix des péages est élevé et il faudrait que ce soit mieux contrôlé, mais si on le fait trop baisser, les autres impôts vont augmenter. "

On ne verra jamais le prix des péages redescendre

FAUX : " En 2030, c'est la fin des concessions, alors on ne pourra probablement pas garder ces tarifs là, sauf à dire que c'est un bien surtaxé, comme le tabac par exemple. On peut donc imaginer que les prix vont baisser, mais dans ces cas-là il faudra peut être tarifer les autres routes."