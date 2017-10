LE + INFO - Trois idées reçues sur le service minimum

Aucun tramway de toute la journée à Dijon et très peu de buis assurés selon Divia. En cause un appel à la grève national relayé en côte-d'Or. Le service minimum est-il réellement assuré? On soumet Laurent Verschelde, le directeur général de Kéolis Dijon Mobilités à trois idées reçues.

Laurent Verschelde, le directeur général de Kéolis Dijon Mobilités répond à trois idées reçues sur le service minimum.

Il n'y aucun tramway ce vendredi à Dijon, le service minimum n'est pas respecté.

C'est vrai que c'est un mouvement très suivi donc notre objectif c'est d'organiser le service à partir des conducteurs présents, une fois qu'on sait qui participe ou pas. Mais là on avait trop peu de conducteurs capables de conduire le tramway pour pouvoir offrir un service en qualité et en sécurité, on a donc choisi de déployer tous les conducteurs non-grévistes sur le réseau de bus.

Le préavis de grève est déposé depuis plusieurs jours , des négociations étaient donc possibles avec les syndicats mais la direction a préféré laissé pourrir la situation.

C'est faux. Si la loi prévoit des délais, il y a 15 jours entre l'alarme sociale et un préavis de grève, dans ce cas précis il s'agit d'un mouvement national avec des revendications qui concerne la la branche et à Dijon on n'avait aucun levier pour négocier.

Cette grève peut se reproduire car le préavis court jusqu'à début janvier.

Il faut rassurer les utilisateurs car au plan national les organisations syndicales ont mis l'accent sur les négociations avec les patrons l'UTP pour mettre la pression sur les instances patronales. Du coup les syndicats se laissent la possibilité de refaire un mouvement si jamais les négociations n'avancent pas. Mais sachant que la prochaine réunion a lieu en février, il est peu probable que ce préavis soit à nouveau réactivé sur ces revendications là.

